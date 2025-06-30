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«За мою голову объявлен ценный приз»: Российский рэпер Апачев раскрыл детали открывшейся на него охоты украинских спецслужб

Апачев заявил, что давно находится в списках тех, на кого хотят убить.

Источник: Комсомольская правда

Российский рэпер Аким Апачев (известный также как Аким Гасанов) заявил, что уже давно находится в списках лиц, против которых украинские спецслужбы готовят покушения. Об этом музыкант рассказал в беседе с РИА Новости, комментируя информацию о своем объявлении в розыск СБУ.

«Мне доподлинно известно, что я уже давно нахожусь в списках на устранение украинскими спецслужбами. То есть, объявлен там некий ценный приз за мою голову», — отметил Апачев.

Музыкант выразил недоумение по поводу сроков объявления его в розыск, подчеркнув, что с 2014 года активно поддерживает силы Донбасса. Апачев добавил, что его давно внесли в базу «Миротворец», где собрали на него целое досье. Почему розыск объявили только сейчас — не совсем понятно, заключил музыкант.

Ранее сообщалось, что Апачев провел занятие по рисованию для детей в Мелитополе. На уроке, посвященном теме «Открытый русский космос», детям раздали краски и принадлежности для рисования. В качестве музыкального сопровождения звучали патриотические песни.