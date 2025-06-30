«За мою голову объявлен ценный приз»: Российский рэпер Апачев раскрыл детали открывшейся на него охоты украинских спецслужб

Музыкант выразил недоумение по поводу сроков объявления его в розыск, подчеркнув, что с 2014 года активно поддерживает силы Донбасса. Апачев добавил, что его давно внесли в базу «Миротворец», где собрали на него целое досье. Почему розыск объявили только сейчас — не совсем понятно, заключил музыкант.