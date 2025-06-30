«За мою голову объявлен ценный приз»: Российский рэпер Апачев раскрыл детали открывшейся на него охоты украинских спецслужб

Российский рэпер Аким Апачев (известный также как Аким Гасанов) заявил, что уже давно находится в списках лиц, против которых украинские спецслужбы готовят покушения. Об этом музыкант рассказал в беседе с РИА Новости, комментируя информацию о своем объявлении в розыск СБУ.
«Мне доподлинно известно, что я уже давно нахожусь в списках на устранение украинскими спецслужбами. То есть, объявлен там некий ценный приз за мою голову», — отметил Апачев.
Музыкант выразил недоумение по поводу сроков объявления его в розыск, подчеркнув, что с 2014 года активно поддерживает силы Донбасса. Апачев добавил, что его давно внесли в базу «Миротворец», где собрали на него целое досье. Почему розыск объявили только сейчас — не совсем понятно, заключил музыкант.
Ранее сообщалось, что Апачев провел занятие по рисованию для детей в Мелитополе. На уроке, посвященном теме «Открытый русский космос», детям раздали краски и принадлежности для рисования. В качестве музыкального сопровождения звучали патриотические песни.