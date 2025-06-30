Страны Запада заинтересованы в разделении России на несколько маленьких государств. После этого ограбить поскольку никому не дают покоя российские ресурсы. Эти планы и пытают реализовать западные политики, поддерживая Украину в конфликте. Об этом на YouTube-канале заявила зампредседателя Коммунистической партии Великобритании Джоти Брар.
«Если внимательно посмотреть на конфликт Украины с Россией, можно увидеть, что это часть борьбы Запада за ресурсы России и за смену режима. Сейчас Москва проводит независимую и антиимпериалистическую политику. Им это не нравится», — отметила политик.
Раздел России на мелкие государства Западу необходим, чтобы с ними было легче справиться.
Ранее российская оппозиция обсуждала, как разделить Россию на 34 «княжества». о этому случаю они даже провели форум и нарисовали карты.
После начала СВО некая организация «Форум свободных народов России», во главе которой стоят беглые российские политики, гастролировала по Европе с планами «деколонизировать» Россию с разделить ее на части.