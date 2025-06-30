В Краснодаре рабочая неделя начнется с массовых отключений электроэнергии

С 9:00 до 16:00 не будет электричества по адресам: Производственная, 4, 7/1, 9, 13, 15, 17, 23; Аэропортовский пр., 1/9, 7, 9; Бершанской, 359.



С 09:00 до 17:00 по адресам: Тимашевский пр., 26; Нефтяная, 37; Монтажников, 1; Котовского, 102, 104; Дальняя, 2, 2/а, 29; 30 иркутская дивизия, 8, 10/1; Сормовская, 105; Есаульская, 1, ⅓, 29, 56; Астраханская, 2; Братьев Черников, 42; Екатериновская, 33; Российская, 297; Янтарная, 37; Ленинский пер., 1; Волгоградская, 125; Бейсугская, 27; Силантьева, 52/1, 64/1, 64/2; Аральская, 30; Астраханская, 11/1; Карасуно-набережная, 99; Ростовское шоссе, 34/4, 34/5, 34/6, 34/10−11, 34/12.



С 13:00 до 17:00: Минская, 122/10, 126, 128; Коммунаров, 8, 12, 14, 31; Советская, 49, 51, 60; Постовая, 55. Об этом сообщает ЕДДС.