Более 100 домов остались без света и воды во Владивостоке: отключены светофоры

Об этом сообщили в городской администрации.
По данным местных властей, перебои с электричеством также затронули водоснабжение: из-за остановки насосных станций часть жилых домов осталась без холодной и горячей воды.
В экстренном сообщении, опубликованном в официальном тг-канале мэрии, водителям напоминают о необходимости повышенной внимательности на дорогах. Временно обесточены светофоры на нескольких участках города, в том числе:
- улица Некрасовская, 122;
- Народный проспект, дома 51, 19, 2б, 28/3;
- район кольца 3-й Рабочей.
«Будьте внимательны на участках. При проезде руководствуйтесь знаками приоритета и пропускайте пешеходов», — предупреждают специалисты администрации Владивостока.
Сейчас специалисты занимаются восстановлением электроснабжения. О причинах массового отключения пока не сообщается.