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Более 100 домов остались без света и воды во Владивостоке: отключены светофоры

В столице Приморья произошло массовое отключение электроэнергии, в результате которого свыше 100 адресов в Первореченском и Ленинском районах Владивостока остались без электроснабжения.

Источник: Reuters

Об этом сообщили в городской администрации.

По данным местных властей, перебои с электричеством также затронули водоснабжение: из-за остановки насосных станций часть жилых домов осталась без холодной и горячей воды.

В экстренном сообщении, опубликованном в официальном тг-канале мэрии, водителям напоминают о необходимости повышенной внимательности на дорогах. Временно обесточены светофоры на нескольких участках города, в том числе:

  • улица Некрасовская, 122;
  • Народный проспект, дома 51, 19, 2б, 28/3;
  • район кольца 3-й Рабочей.

«Будьте внимательны на участках. При проезде руководствуйтесь знаками приоритета и пропускайте пешеходов», — предупреждают специалисты администрации Владивостока.

Сейчас специалисты занимаются восстановлением электроснабжения. О причинах массового отключения пока не сообщается.