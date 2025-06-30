В Красноярском крае подвели итоги ЕГЭ 2025

В Красноярском крае подходит к концу кампания по сдаче выпускных экзаменов 2025 года. Учащиеся 9 и 11-х классов сдавали два обязательных предмета — русский язык и математику, а также предметы по выбору, требуемые для дальнейшего поступления в образовательные учреждения.
В министерстве образования Красноярского края рассказали про результаты ЕГЭ 2025 и ОГЭ. Подробнее — в материале krsk.aif.ru.
Тысячи выпускников.
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 2025 в Красноярском крае сдавали 15,6 тысяч человек, среди них 14,1 тысяча — это выпускники текущего года. Для проведения экзаменов были организованы 168 пунктов (ППЭ), среди которых 57 были в отдаленных районах края, 3 ППЭ — на дому, 5 — в школах при ГУФСИН, еще один в СПО.
Государственную итоговую аттестацию в 9-х классах сдавали 35,2 тысячи выпускников Красноярского края. Для них организовали 285 ППЭ, среди которых 76 — в труднодоступных местностях, 15 — на дому, 2 — в больнице. В формате ОГЭ экзамены сдавали 34,8 тысяч человек, 428 сдавали экзамены в форме ГВЭ — для них был организован 81 ППЭ, в том числе 20 — на дому, 9 — в школах при ГУФСИН, 5 — в отдаленных районах.
«На пунктах проведения экзаменов было организовано дежурство медиков, охрану порядка и безопасности обеспечивали сотрудники краевого МВД и Росгвардии. Все пункты были обеспечены бесперебойной подачей электроснабжения и непрерывной подачей водоснабжения и водоотведения. В этом помогали профильные министерства. Для общественного контроля за проведением экзаменов министерством образования были аккредитованы общественные наблюдатели — на ЕГЭ 731 человек, на ОГЭ — 1042. В качестве наблюдателей привлекались 76 студентов учреждений профессионального образования, а в ситуационном центре в период экзаменов работали 136 общественных наблюдателей», — рассказала krsk.aif.ru первый заместитель министра образования Красноярского края Наталья Анохина.
Как подчеркнула заместитель министра, во всех аудиториях проведения экзаменов, в помещениях регионального центра обработки информации, апелляционной и предметных комиссиях было организовано видеонаблюдение.
Максимальные баллы по двум предметам ЕГЭ 2025.
Основной период сдачи ЕГЭ и ОГЭ проходил с 22 мая по 16 июня 2025 года. Помимо двух обязательных предметов, выпускники сдавали те, которые нужны для дальнейшего поступления. Как рассказали в министерстве образования, самыми популярными, как и в прошлые годы, остаются обществознание — его выбрали 5,1 тысяч 11-классников, информатика, которую сдавали 2,6 тысяч человек, биология — ее выбрали 2,1 тысячи человек. Физику выбрали 1,9 тысяч выпускников, химию — 1,4 тысяч. Остальные предметы были менее популярны. Некоторые предметы, в частности французский и немецкий языки, в Красноярском крае никто среди 11-классников не выбрал.
В министерстве добавили, что сдача выпускных экзаменов в этом году не обошлась без нарушений. Среди учащихся 9-х классов зафиксировано 47 нарушений, больше всего — на ОГЭ по русскому языку, математике и географии. У 11-классников нарушений выявлено гораздо меньше — всего 19, но они также были по русскому языку, математике и обществознанию — самым массовым ЕГЭ. Какие именно были нарушения в министерстве не уточнили.
Выпускников 11-х классов, набравших по какому-либо предмету 100 баллов, оказалось 82 (без учета резервных дней). Еще три выпускника смогли набрать максимальные баллы по двум предметам. Среди них — выпускница из Шушенского района София, набравшая по 100 баллов за русский язык и химию.
«Больше всего 100-балльников оказалось среди выпускников, сдававших химию — 26, литературу — 17 и информатику — 14. При этом в целом результаты ЕГЭ, по сравнению с 2024 годом, у выпускников Красноярского края улучшились по истории, химии и английскому языку. Средние баллы по этим предметам стали выше», — отметила Наталья Анохина.
В министерстве напомнили, что выпускники имеют возможность пересдать один из предметов, чтобы улучшить результаты. Для этого предусмотрены резервные дни — 3 и 4 июля. При этом важно отметить, что результаты пересданного предмета станут окончательными, даже если они окажутся хуже.
В ЕГЭ 2025 были скорректированы или уточнены формулировки и содержание заданий по информатике, иностранным языкам, литературе, физике, химии и русскому языку.