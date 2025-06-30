В Красноярском крае подвели итоги ЕГЭ 2025

Основной период сдачи ЕГЭ и ОГЭ проходил с 22 мая по 16 июня 2025 года. Помимо двух обязательных предметов, выпускники сдавали те, которые нужны для дальнейшего поступления. Как рассказали в министерстве образования, самыми популярными, как и в прошлые годы, остаются обществознание — его выбрали 5,1 тысяч 11-классников, информатика, которую сдавали 2,6 тысяч человек, биология — ее выбрали 2,1 тысячи человек. Физику выбрали 1,9 тысяч выпускников, химию — 1,4 тысяч. Остальные предметы были менее популярны. Некоторые предметы, в частности французский и немецкий языки, в Красноярском крае никто среди 11-классников не выбрал.