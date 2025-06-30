Ремонт дороги начинается в единственном пункте пропуска на границе с Польшей. Подробности обнародовали в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
В сообщении сказано, что с понедельника, 30 июня, в пункте пропуска «Брест» на белорусско-польской границе, начнутся плановые работы по ремонту асфальтобетонного покрытия, которые продлятся до 14 июля. Их проведение может сказаться на затруднении движения транспорта через пункт пропуска. Белорусов попросили учитывать данную информацию при пересечении границы Беларуси с Польшей.
Тем временем таможня предупредила о трудностях с выездом из Беларуси в Литву до конца июля.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов дал прогноз погоды в Беларуси в июле 2025 года: «До 30 градусов жары с грозами, ливнями и шквалом».
Кстати, МВД раскрыло новые возможности «умных» камер фиксации нарушений в Беларуси.