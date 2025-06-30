Ремонт дороги начинается в единственном пункте пропуска на границе с Польшей

В сообщении сказано, что с понедельника, 30 июня, в пункте пропуска «Брест» на белорусско-польской границе, начнутся плановые работы по ремонту асфальтобетонного покрытия, которые продлятся до 14 июля. Их проведение может сказаться на затруднении движения транспорта через пункт пропуска. Белорусов попросили учитывать данную информацию при пересечении границы Беларуси с Польшей.