Ученые разработали способ лечить рак без побочных эффектов

Ученые приблизились к созданию противораковых препаратов, которые не будут иметь побочных эффектов. Проведенное исследование впервые подробно описало структуру так называемых рецепторов стероидных гормонов — белков, через которые онкология «встраивается» в работу организма.
Сейчас основная проблема заключается в том, что современные лекарства блокируют не только опухоль, но и здоровые органы, вызывая тяжелые побочные эффекты. Так, препараты против рака груди могут повышать риск рака матки.
Исследование, проведенное под руководством профессора Раджа Кумара из Колледжа фармации Туро, поможет точечно «выключать» рецепторы только в больных тканях, не затрагивая остальные, передает Nature Communications.
Российские специалисты начали проводить клинические исследования онковакцины «ЭнтероМикс». В испытании примут участие 48 добровольцев. Анализ проводят для оценки безопасности и переносимости различных доз препарата.
Французский донор спермы «заразил» онкологией своих биологических детей. Из 67 его потомков, родившихся в восьми европейских странах, ген ТР53, который увеличивает риск развития этого заболевания, получили 23 ребенка. «Вечерняя Москва» узнала, может ли онкология передаваться по наследству.