Учёные: шансы погибнуть от акулы-мако в Приморье — меньше, чем от клещей

«Акулы людьми не питаются, у них нет этого в генетической памяти, а нападают они из любопытства. Например, заплывающие к нам белые акулы питаются тюленями, которых им хватает недели на две-три. В среднем на Земле в год происходит около 100 нападений акул на человека, из них десять случаев оказываются летальными», — уточнил эксперт.