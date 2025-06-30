Учёные: шансы погибнуть от акулы-мако в Приморье — меньше, чем от клещей

На прошлой неделе в районе бухты Тихая во Владивостоке отдыхающие стали свидетелями необычного зрелища: в открытом море у катера резвилась крупная акула. Несколько раз хищница с силой выбрасывалась из воды, вызывая у очевидцев как восторг, так и тревогу. Позднее стало известно: это была акула-мако (Isurus oxyrinchus) — одна из самых стремительных и мощных морских рыб мира, сообщает ИА PrimaMedia.
По данным специалистов Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН, этот вид находится под угрозой исчезновения в соответствии с классификацией Международного союза охраны природы и природных ресурсов из-за чрезмерного промышленного вылова.
Учёные подтвердили: прыгунья в акватории Приморья оказалась опасной акулой-мако.
Это одна из самых непредсказуемых морских хищниц.
Учёные поясняют, что мако — не только самый быстрый вид акул, но и один из самых эффективных морских хищников. Она может выпрыгивать из воды на высоту до шести метров, преследуя добычу или пытаясь сорваться с крючка. Такая активность — естественное поведение, а не признак агрессии к человеку.
Тем не менее, появление хищника вблизи человеческого присутствия зачастую вызывает беспокойство. Доктор биологических наук Владимир Долганов заверил: поводов для паники нет. По его словам, вероятность случая нападения акулы на человека — порядка 1 к 60 миллионам.
«Акулы людьми не питаются, у них нет этого в генетической памяти, а нападают они из любопытства. Например, заплывающие к нам белые акулы питаются тюленями, которых им хватает недели на две-три. В среднем на Земле в год происходит около 100 нападений акул на человека, из них десять случаев оказываются летальными», — уточнил эксперт.
Он напомнил, что гораздо более реальную угрозу представляют, например, укусы клещей: только в Приморье ежегодно от них погибает порядка 50 человек. А нападений акул по миру в среднем регистрируется около 100 случаев в год, из которых фатальными становятся примерно 10.
И действительно, как рассказывала ранее корр. ИА PrimaMedia главный специалист отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Приморью Елена Загней, если взять статистику за последние пять лет, то процент летальности после присасывания клещей составил около 5%. Заболело 54 человека, из них 5% летальных. Тем временем о смертельных нападениях акул у берегов Приморья за последние пять лет нам не известно.
Тем не менее, специалисты рекомендуют соблюдать базовые меры предосторожности при купании в открытой воде:
- Не заходить в воду с ранами, царапинами или при кровотечении;
- Избегать заплывов в одиночку и на большую глубину;
- Не купаться в местах с резким перепадом глубин и вблизи косяков рыб;
- Воздержаться от купания в сумерки и ранним утром — в это время хищники особенно активны;
- Не мочиться в воду — биохимические сигналы могут привлечь внимание акулы.