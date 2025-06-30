В Перми будут выявлять неиспользуемые участки по федеральным критериям

Через 3 года участок будет признан неиспользуемым, если он захламлен больше чем наполовину, зарос сорняками или порослью высотой более метра. Если участок предназначен для строительства, через 5 лет на нем должны быть постройки (для ИЖС — через 7 лет). Причем постройки должны находиться в приличном состоянии.