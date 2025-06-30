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В Перми будут выявлять неиспользуемые участки по федеральным критериям

Городской департамент земельных отношений будет выявлять неиспользуемые земельные участки на основании критериев, утвержденных Правительством РФ.

Городской департамент земельных отношений будет выявлять неиспользуемые земельные участки на основании критериев, утвержденных Правительством РФ.

Напомним, по закону собственникам и арендаторам дается 3 года на освоение участка. Если земля приобретена до 1 марта 2025 года, 3 года отсчитываются с этой даты, для остальных — с даты госрегистрации права.

Новые правила регламентируют, как должен выглядеть участок через 3 года. Так что у арендаторов и собственников еще есть время.

Через 3 года участок будет признан неиспользуемым, если он захламлен больше чем наполовину, зарос сорняками или порослью высотой более метра. Если участок предназначен для строительства, через 5 лет на нем должны быть постройки (для ИЖС — через 7 лет). Причем постройки должны находиться в приличном состоянии.

Владельцев заброшенных участков ждут штрафы, а затем и изъятие земель.