В Перми будут выявлять неиспользуемые участки по федеральным критериям

Городской департамент земельных отношений будет выявлять неиспользуемые земельные участки на основании критериев, утвержденных Правительством РФ.
Напомним, по закону собственникам и арендаторам дается 3 года на освоение участка. Если земля приобретена до 1 марта 2025 года, 3 года отсчитываются с этой даты, для остальных — с даты госрегистрации права.
Новые правила регламентируют, как должен выглядеть участок через 3 года. Так что у арендаторов и собственников еще есть время.
Через 3 года участок будет признан неиспользуемым, если он захламлен больше чем наполовину, зарос сорняками или порослью высотой более метра. Если участок предназначен для строительства, через 5 лет на нем должны быть постройки (для ИЖС — через 7 лет). Причем постройки должны находиться в приличном состоянии.
Владельцев заброшенных участков ждут штрафы, а затем и изъятие земель.