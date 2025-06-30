Биолог Баранова перечислила, какие ягоды помогают отбелить зубы

Ранее стоматолог-пародонтолог Ният Кадиева рассказала, что кофе, чай, газировка оказывают негативное влияние на эмаль зубов. Также из-за этих напитков может повышаться чувствительность зубов. Не только они разрушают эмаль и десны. Стресс негативно сказывается на общем здоровье человека, включая и полость рта. О том, как минимизировать вред и какие компоненты в составе средств для ухода за ротовой полостью в этом помогут, «Вечерней Москве» рассказал врач — стоматолог-ортопед, эксперт бренда «Лесной бальзам» Гафизов Ален Алиевич.