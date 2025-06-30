Биолог Баранова перечислила, какие ягоды помогают отбелить зубы

Некоторые ягоды могут отбеливать зубы. Например, такими свойствами обладают клубника и земляника. Об этом рассказала биолог Екатерина Баранова в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».
По ее словам, эти ягоды не наносят вреда зубной эмали.
Кроме того, специалистка отметила, что земляника имеет мочегонный эффект.
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