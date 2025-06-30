Канада отменила новый налог для США после отказа Трампа в торговых переговорах

29 марта правительство Канады начало масштабную рекламную кампанию в США, направленную против введения новых тарифов администрацией Дональда Трампа. В 12 американских штатах установили рекламные баннеры с целью донести до граждан позиции Канады по данному вопросу. В баннерах говорится, что вводимые США пошлины фактически представляют собой налог, который негативно сказывается на американских потребителях и производителях.