Таможня в Калининграде с 1 июля переходит в подчинение Санкт-Петербургу

Калининградская областная таможня с 1 июля переподчиняется Северо-западному таможенному управлению в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает отделение по связям с общественностью КОТ.
В ведомстве подчеркнули, что 00.00 часов 1 июля 2025 года коды Калининградской областной таможни и подчиненных ей таможенных постов аннулируются и присваиваются новые.
Предприятиям и организациям необходимо учитывать эту информацию при планировании перемещения товаров и транспортных средств через государственную границу России, отметили в ведомстве.
Калининградские бизнесмены выражали обеспокоенность планами переподчинить областную таможню Санкт-Петербургу.