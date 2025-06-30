Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Таможня в Калининграде с 1 июля переходит в подчинение Санкт-Петербургу

Будут присвоены новые коды.

Калининградская областная таможня с 1 июля переподчиняется Северо-западному таможенному управлению в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает отделение по связям с общественностью КОТ.

В ведомстве подчеркнули, что 00.00 часов 1 июля 2025 года коды Калининградской областной таможни и подчиненных ей таможенных постов аннулируются и присваиваются новые.

Предприятиям и организациям необходимо учитывать эту информацию при планировании перемещения товаров и транспортных средств через государственную границу России, отметили в ведомстве.

Калининградские бизнесмены выражали обеспокоенность планами переподчинить областную таможню Санкт-Петербургу.