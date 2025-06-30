СМИ: Госпошлины для автовладельцев планируют повысить в РФ с сентября

С июля в России также начнут действовать новые штрафы и меры в сфере дорожного движения и автотранспорта. Так, дорожные камеры начнут фиксировать водителей без полиса ОСАГО. Пока это будет носить предупредительный характер, но со следующего года нарушителей начнут штрафовать.