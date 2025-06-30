СМИ: Госпошлины для автовладельцев планируют повысить в РФ с сентября

С сентября текущего года в России планируют повысить ряд транспортных пошлин. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на законопроект Министерства финансов РФ.
Сбор за получение водительских прав увеличится в два раза: удостоверение старого образца обойдется в четыре тысячи рублей, новое — в шесть тысяч рублей. Выдача международных прав будет стоить 3,2 тысячи рублей.
Паспорт транспортного средства обойдется в 1,2 тысячи рублей, а государственная пошлина за свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) на бумажном носителе — 1,5 тысячи рублей, на пластиковом — 4,5 тысячи рублей, передает издание.
С июля в России также начнут действовать новые штрафы и меры в сфере дорожного движения и автотранспорта. Так, дорожные камеры начнут фиксировать водителей без полиса ОСАГО. Пока это будет носить предупредительный характер, но со следующего года нарушителей начнут штрафовать.
Юрист Анастасия Билялова рассказала, что дачникам при перевозке грузов важно помнить об ограничениях по их габаритам, так как за нарушение правил им будет грозить штраф на сумму 500 рублей.