Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Июль в Хабаровском крае начнётся с отключений ТВ и радио

Без вещания останутся несколько населённых пунктов.

Источник: Mail.ru

Специалисты филиала РТРС «Дальневосточный региональный центр» поставили в план очередные профилактические и ремонтные работы, которые требуют отключения вещательного оборудования. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в связи с этим телевизионный и радиосигналы будут временно недоступны в ряде населённых пунктов региона в начале июля.

Согласно информации, предоставленной в организации, неудобства для людей будут минимизированы — отключения будут происходить в те часы, когда в телевизионном и радиоэфире не будет социально значимых сообщений. Кроме того, после завершения всех работ перенастройка приёмников не понадобится — вещание вернётся на прежние частоты.

График кратковременных отключений телерадиосигнала с 30 июня по 3 июля:

30.06.2025−02.07.2025.

Чегдомын, Верхнебуреинский район, с 10:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России».

01.07.2025.

Южный, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России».

02.07.2025.

Новокуровка, Хабаровский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

03.07.2025.

Победа, Хабаровский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).