Июль в Хабаровском крае начнётся с отключений ТВ и радио

Согласно информации, предоставленной в организации, неудобства для людей будут минимизированы — отключения будут происходить в те часы, когда в телевизионном и радиоэфире не будет социально значимых сообщений. Кроме того, после завершения всех работ перенастройка приёмников не понадобится — вещание вернётся на прежние частоты.