Июль в Хабаровском крае начнётся с отключений ТВ и радио

Специалисты филиала РТРС «Дальневосточный региональный центр» поставили в план очередные профилактические и ремонтные работы, которые требуют отключения вещательного оборудования. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в связи с этим телевизионный и радиосигналы будут временно недоступны в ряде населённых пунктов региона в начале июля.
Согласно информации, предоставленной в организации, неудобства для людей будут минимизированы — отключения будут происходить в те часы, когда в телевизионном и радиоэфире не будет социально значимых сообщений. Кроме того, после завершения всех работ перенастройка приёмников не понадобится — вещание вернётся на прежние частоты.
График кратковременных отключений телерадиосигнала с 30 июня по 3 июля:
30.06.2025−02.07.2025.
Чегдомын, Верхнебуреинский район, с 10:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
01.07.2025.
Южный, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
02.07.2025.
Новокуровка, Хабаровский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
03.07.2025.
Победа, Хабаровский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).