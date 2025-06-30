В Красноярске пенсионерка обманула арендатора, сдав ему комнату с перепелками

В Красноярске начато уголовное дело против 63-летней женщины, подозреваемой в мошенничестве с квартиросъемщиком. Информацию об этом предоставили в ГУ МВД России по региону.
По данным правоохранительных органов, в ноябре прошлого года потерпевший нашел объявление о сдаче комнаты в Свердловском районе. После общения с хозяйкой квартиры он осмотрел жилье и, удовлетворенный условиями, заплатил ей 8 тысяч рублей, получив ключи с намерением заехать через четыре дня.
Однако, когда мужчина вернулся, он был шокирован: в комнате его ожидала клетка с тремя перепелками. Обратившись к соседке-хозяйке, он узнал, что она не знает его и не брала у него деньги.
При допросе полицейские выяснили, что пожилая женщина призналась в том, что обманула арендатора, взяв у него деньги под предлогом сдачи комнаты. Чтобы не дать ему возможности жить в помещении, она разместила туда птиц.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование завершено, ей назначена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
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