В России хотят создать ассоциацию интернет-СМИ

GR-директор Я. Поиска Александр Болховитянов подчеркнул, что и самим площадкам необходим более тесный контакт с издателями, чтобы вместе решать возникающие проблемы. «Перед нами как перед источниками трафика стоят свои вызовы: к примеру — интеграция ИИ. Из-за этого все переживают, и мы в том числе. Поэтому мы думаем над новыми форматами и для себя, и для партнеров. И я поддерживаю предложение о создании ассоциации — это будет прекрасный прецедент. В ее рамках мы также можем проводить для СМИ разного рода обучения и разъяснения», — заключил он.