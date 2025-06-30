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Fox News: астрономы обнаружили радиосигналы в далеком скоплении галактик

Радиоволнам потребовалось 10 млрд лет, чтобы достичь Земли.

Ученые обнаружили в скоплении далеких галактик SpARCS1049 радиосигналы, которые шли до Земли 10 млрд лет, передает Fox News.

«Удивительно найти сильный радиосигнал на таком расстоянии. Это означает, что энергетические частицы и процессы, которые их создают, формировали скопления галактик на протяжении почти всей истории Вселенной», — рассказал соавтор исследования Роланд Тиммерман из Института вычислительной космологии Даремского университета.

По его словам, эти огромные облака высокоэнергетических частиц известны как мини-гало, они никогда раньше не обнаруживались так глубоко в космосе.

Астрономы считают, что есть две причины формирования мини-гало — из-за сверхмассивных черных дыр, которые могут выбрасывать в космос высокоэнергетические частицы, а также из-за столкновения космических частиц.

«Это открытие дает нам возможность узнать, как растут и развиваются скопления галактик, движимые как черными дырами, так и физикой частиц высоких энергий», — заявила соавтор исследования Джули Главачек-Ларрондо из Монреальского университета.

По ее словам, это только начало чудес космоса.

Ранее исследование показало, что жизнь на Земле возникла за счет спирта.