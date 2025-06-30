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Омский аэропорт арендует участок для самолетов за 12,5 млн рублей

Территорию площадью 35 тысяч квадратных метров будут использовать семь лет.

Источник: Комсомольская правда

ОАО «Омский аэропорт» стало единственным участником конкурса на аренду земли для размещения самолетов. Участок площадью более 35 тысяч м² расположен на улице Транссибирской в зоне аэропорта «Омск-Центральный».

Конкурсный объект числится как "сооружение дорожного хозяйства. Стартовая стоимость его аренды составила 149 666 рублей в месяц. Таким образом, при заключении договора на семь лет общая сумма платежей превысит 12,57 млн рублей.

Весной 2024 года рассматривались планы по строительству жилого мкрн на 40 га «Омск-Центрального» после ввода в эксплуатацию аэропорта «Омск-Федоровка». Напомним, строительство новой воздушной гавани стартует в 2026 году.

Ранее «КП Омск» сообщила, что в Таре упал с трубы в воду и утонул девятилетний рыбак.