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Нападающий «Акрона» Артем Дзюба дал совет молодым футболистам

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России, а ныне игрок «Акрона» Артём Дзюба дал совет начинающим футболистам.

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России, а ныне игрок «Акрона» Артём Дзюба дал совет начинающим футболистам. В своём выступлении он подчеркнул, что главное для молодых игроков верить в себя, несмотря на критику.

Он также отметил, что успех в футболе зависит не только от таланта, но и от трудолюбия, дисциплины и умения преодолевать трудности.

Нападающий сыграл за красно-черных 24 матча в прошлом сезоне и отметился 10 забитыми мячами. Недавно Дзюба продлил контракт еще на один год.

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