Пророчества о будущем апокалипсисе могут скрывать в тайных архивах Ватикана

Современные климатические аномалии подтверждают опасения. Нарушения в течениях и рост уровня моря перекликаются с данными из архивов. Если прогнозы верны, к 2070 году под воду могут уйти дельты рек и приморские государства. Как сказано в одном из документов: «Мир забыл, но вода помнит», передает «Пронедра».