Минприроды сказало белорусам, что делать при встрече с диким животным. Подробности сообщили БелТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Так, при обнаружении больного, раненого или травмированного дикого животного не следует пытаться самостоятельно оказать ему помощь. Про находку нужно сообщить в оперативно-дежурную службу МЧС или милиции по телефонам 101, 102, 112.
В пресс-службе добавили, что местными органами власти создаются специальные комиссии для оказания помощи диким животным. Так, специалисты оперативно реагируют на факты обнаружения больного, раненого, травмированного дикого животного, которому грозит гибель. Также речь идет о животных, представляющих угрозу здоровью и жизни людей.
Кроме того, специалисты проводят оценку состояния или степени повреждения дикого животного. И уже исходя из конкретных обстоятельств, членами комиссии принимаются решения об отлове или же добыче дикого животного.
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