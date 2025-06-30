Свыше 4 тысяч легковушек и фур стоят в очередях на границе Беларуси с ЕС

Что касается фур, то очереди из них есть только по двум направлениям — литовском и латвийском. В пунктах пропуска «Каменный Лог» на границе Беларуси с Литвой сейчас находится 500 большегрузов, а в ПП «Бенякони» — 450. На границе с Латвией в пункте пропуска «Григоровщина» в очередях застряли 580 грузовых авто.