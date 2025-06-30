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Свыше 4 тысяч легковушек и фур стоят в очередях на границе Беларуси с ЕС

Возможности выехать из Беларуси на территорию ЕС ожидают не только легковые и грузовые машины, но и пассажирские автобусы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 июн — Sputnik. Более 2,4 тысячи легковушек и свыше 1,6 тысяча грузовых автомобилей стоят в очередях на границе Беларуси с соседними странами Евросоюза, следует из данных белорусского погранкомитета.

Самые большие очереди из легковушек сохраняются на границе Беларуси с Польшей: в погранпереходе «Брест» в настоящее время насчитывается 2350 машин. В этом же пункте пропуска в очередях стоят еще и 55 пассажирских автобусов.

Небольшая очередь образовалась и в ПП «Каменный Лог» на границе с Литвой, где сейчас выезда на литовскую территорию ожидают 50 машин.

На белорусско-латвийской границе скоплений легковых авто не наблюдается.

Что касается фур, то очереди из них есть только по двум направлениям — литовском и латвийском. В пунктах пропуска «Каменный Лог» на границе Беларуси с Литвой сейчас находится 500 большегрузов, а в ПП «Бенякони» — 450. На границе с Латвией в пункте пропуска «Григоровщина» в очередях застряли 580 грузовых авто.

На белорусско-польской границе очередей из фур нет.

Закрытие пунктов пропуска

Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.

Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.

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