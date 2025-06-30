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Тренер «Акрона» Тедeeв удивлён отсутствием оценки Дзюбы по итогам сезона

Главный тренер «Акрона» Руслан Тедeeв выразил недоумение по поводу того, что нападающий Артём Дзюба не был включён в число номинантов на индивидуальные награды по итогам сезона в Первой лиге.

Главный тренер «Акрона» Руслан Тедeeв выразил недоумение по поводу того, что нападающий Артём Дзюба не был включён в число номинантов на индивидуальные награды по итогам сезона в Первой лиге.

В интервью «Матч ТВ» Тедeeв отметил, что Дзюба, несмотря на возраст, демонстрировал высокий уровень игры и внёс значительный вклад в результат команды. По мнению специалиста, игрок заслуживал как минимум попадания в число претендентов на награды.

Напомним, что «Акрон» занял в прошлом сезоне 9 место, обойдя соседей по области — самарские «Крылья Советов».

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