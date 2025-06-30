Россияне столкнулись с огромными очередями на границе с Казахстаном

Особенно сложная ситуация складывается на пунктах пропуска «Маштаково» и «Орск». Очевидцы сообщают, что стоят в очереди уже с ночи. Некоторые застряли на нейтральной полосе и не могут попасть ни в одну из стран в течение нескольких часов. На АПП «Теплое» машин меньше, но движение также идет очень медленно — всего 9 автомобилей за час.