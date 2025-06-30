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Россияне столкнулись с огромными очередями на границе с Казахстаном

На пограничных пунктах между Россией и Казахстаном в Оренбургской области продолжаются сложности с проездом. Россияне массово жалуются на большие очереди и медленный пропуск. В Telegram-канале Урал56.Ру появился видеоролик с застрявшими водителями авто.

Особенно сложная ситуация складывается на пунктах пропуска «Маштаково» и «Орск». Очевидцы сообщают, что стоят в очереди уже с ночи. Некоторые застряли на нейтральной полосе и не могут попасть ни в одну из стран в течение нескольких часов. На АПП «Теплое» машин меньше, но движение также идет очень медленно — всего 9 автомобилей за час.

Официальных комментариев о причинах заторов пока не поступало.

С 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года Россия проведет эксперимент по новым правилам въезда и выезда иностранных граждан на всех пунктах пропуска через государственную границу. Граждане Казахстана могут не соблюдать эти правила благодаря безвизовому режиму. Однако возможность регистрации для них сохранится.