Россияне столкнулись с огромными очередями на границе с Казахстаном

Особенно сложная ситуация складывается на пунктах пропуска «Маштаково» и «Орск». Очевидцы сообщают, что стоят в очереди уже с ночи. Некоторые застряли на нейтральной полосе и не могут попасть ни в одну из стран в течение нескольких часов. На АПП «Теплое» машин меньше, но движение также идет очень медленно — всего 9 автомобилей за час.
Официальных комментариев о причинах заторов пока не поступало.
С 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года Россия проведет эксперимент по новым правилам въезда и выезда иностранных граждан на всех пунктах пропуска через государственную границу. Граждане Казахстана могут не соблюдать эти правила благодаря безвизовому режиму. Однако возможность регистрации для них сохранится.