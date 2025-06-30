Глава ВЦИОМ Федоров считает, что СВО не изменила «баланс искренности» в опросах

Но в чем-то стереотипы нас и ограничивают. Для этого и существуют эмпирические исследования, чтобы их корректировать. И в России эмпирические исследования развиваются очень хорошо. Когда-то давно их делал один ВЦИОМ, сейчас у нас по всей стране есть около 300 организаций, больших и маленьких, которые их регулярно проводят. И это замечательно, это целая армия, не только коммерческие фирмы, но и университеты, академии наук. Мы активно занимаемся самопознанием. А чем больше социологических данных, тем больше оснований для понимания, кто мы такие, куда мы идем, что нам нужно и в каком направлении нам меняться.