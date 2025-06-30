Депутаты Госдумы предложили изменить порядок оплаты за услуги ЖКХ

Сейчас владельцы квартир оплачивают потребление услуг на содержание общего имущества по установленным нормативам, а перерасчет производится лишь один раз в год по итогам показаний приборов учета. Однако такая схема вызывает проблемы у управляющих компаний, поскольку они обязаны оплачивать ресурсоснабжающим предприятиям фактически потребленные объемы, но не имеют возможности своевременно получать средства от собственников жилья до момента ежегодного перерасчета. Подобная практика ведет к дефициту финансирования текущего ремонта домов и негативно сказывается на условиях жизни жителей, передает агентство.