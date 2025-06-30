Популярные замороженные блины из РФ «Сытый папа» запрещены к продаже в Беларуси

В ведомстве добавили, что под запретом оказались блины фаршированные быстрозамороженные с рубленой ветчиной и сыром от данного производителя. В них были в десять раз было превышено число мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, в два раза — количество плесени. И также были найдены группы кишечных палочек (колиформы). Указанные блины запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 1 июля.