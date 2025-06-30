Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Популярные замороженные блины из РФ «Сытый папа» запрещены к продаже в Беларуси

Госстандарт запретил продавать в Беларуси популярные замороженные блины из России.

Источник: Комсомольская правда

Популярные замороженные блины из РФ «Сытый папа» запрещены к продаже в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Госстандарта.

Под запрет попали блины быстрозамороженные сладкие с творожной начинкой от названного бренда. Их производителем является компания «ЛИНА» (Рязань, Россия). Сообщается, что значение показателей мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов было превышено в 35 раз. Кроме того, в продукте нашли.

При проверке продукции оказались завышены, а также недопустимое наличие бактерий группы кишечных палочек (колиформы). Так, бактерии группы кишечных палочек (колиформы), что не допускается.

В ведомстве добавили, что под запретом оказались блины фаршированные быстрозамороженные с рубленой ветчиной и сыром от данного производителя. В них были в десять раз было превышено число мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, в два раза — количество плесени. И также были найдены группы кишечных палочек (колиформы). Указанные блины запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 1 июля.

Госстандарт запретил продавать в Беларуси популярные замороженные блины из России. Фото: danger.gskp.by.

Тем временем Госстандарт запретил популярную белорусскую приправу из-за кишечной палочки.

Ранее Минтруда сказало, кто из белорусов не будет работать в рабочую субботу 12 июля.

Кстати, белорусская певица Алена Ланская рассказала о пережитом предательстве: «Один из кармических узлов, которые я должна была развязать».