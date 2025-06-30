Популярные замороженные блины из РФ «Сытый папа» запрещены к продаже в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Госстандарта.
Под запрет попали блины быстрозамороженные сладкие с творожной начинкой от названного бренда. Их производителем является компания «ЛИНА» (Рязань, Россия). Сообщается, что значение показателей мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов было превышено в 35 раз. Кроме того, в продукте нашли.
При проверке продукции оказались завышены, а также недопустимое наличие бактерий группы кишечных палочек (колиформы). Так, бактерии группы кишечных палочек (колиформы), что не допускается.
В ведомстве добавили, что под запретом оказались блины фаршированные быстрозамороженные с рубленой ветчиной и сыром от данного производителя. В них были в десять раз было превышено число мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, в два раза — количество плесени. И также были найдены группы кишечных палочек (колиформы). Указанные блины запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 1 июля.
Госстандарт запретил продавать в Беларуси популярные замороженные блины из России. Фото: danger.gskp.by.
Тем временем Госстандарт запретил популярную белорусскую приправу из-за кишечной палочки.
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