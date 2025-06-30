В Екатеринбурге на два месяца изменили маршруты двух автобусов

Как сообщает пресс-служба администрации города, в связи с перекрытием улицы изменились маршруты движения автобусов №№ 25 и 49. Общественный транспорт теперь будет курсировать от ТЦ МЕГА по улицам Металлургов, Викулова и далее по маршруту.