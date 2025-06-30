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В Екатеринбурге на два месяца изменили маршруты двух автобусов

С 30 июня по 31 августа в Екатеринбурге будет закрыто движение по путепроводу на улице Юрия Исламова.

Это связано с дорожными работами.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в связи с перекрытием улицы изменились маршруты движения автобусов №№ 25 и 49. Общественный транспорт теперь будет курсировать от ТЦ МЕГА по улицам Металлургов, Викулова и далее по маршруту.

Будут отменены остановки: «ТК Новомосковский», «Ново-Московский тракт», «Детский центр» по дублеру улицы Металлургов.

Для автобуса маршрута № 49 утром будет сохранено отправление от остановки «Ново-московский тракт».

«МК-Урал» ранее писал, что в Верх-Исетском районе Екатеринбурга летом текущего года в разные периоды будут перекрывать улицы из-за ремонта дорог и коммунальной инфраструктуры.

С 30 июня по 31 августа будет закрыто движение на пересечении улиц Юрия Исламова и Металлургов. Здесь будут строить улицу Юрия Исламова.

С 00:00 28 июня до 5:00 30 июня будет закрыто движение на улице Светлореченской (от Соболева до заезда к зданию № 6 по улице Малопрудной).