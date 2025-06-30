Инсайдер Карпов сообщил о переходе Сутормина в самарские «Крылья Советов»

По информации журналиста, 31-летний футболист якобы будет выступать за волжан до лета следующего года.
В середине месяца мы писали, что «зелено-бело-синие» интересуются Алексеем Суторминым. Его последний клуб — «Ростов». С ним выходил в финал Кубка России в минувшем сезоне. Также занял с южанами восьмое место в чемпионате.
За них выступал с августа 2024-го. Играл в 33 матчах. Дважды забил. Плюс голевая передача и три «горчичника».
Иван Карпов уточняет, что Сутормин пополнит состав самарцев 4 июля в Москве. По его данным, зарплата полузащитника составит 3 млн рублей в месяц. Соглашение без продления.
А на днях стали известны соперники «Крыльев» по групповому этапу Пути РПЛ Кубка России.
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