Многодетные семьи Хабаровского края получат до 50% компенсации за коммуналку

Поддержка семей с детьми является одним из приоритетных направлений деятельности правительства Хабаровского края. Успешное развитие региона невозможно без полноценной поддержки семей с детьми. При поддержке губернатора края Дмитрия Демешина министерством социальной защиты края разработана прогрессивная система компенсации по оплате коммунальных услуг для многодетных семей: 35% — при наличии четырёх детей, 40% — пятерых, 45% — шести детей, 50% — семи и более, сообщает ИА AmurMedia.
— Важность разработки такой системы нельзя переоценить. Это решение не только способствует финансовой поддержке многодетных семей, но и демонстрирует заботу государства о гражданах, стремящихся создать большие семьи. Рассчитывать компенсацию по-новому начнут уже с июля этого года. Ранее за счёт бюджета региона компенсировали 30%. Эта ставка останется для семей с тремя детьми, — отметили в региональном ведомстве.
Вместе с этим благодаря Президенту РФ Владимиру Путину с 2025 года в крае работают новые региональные проекты — «Поддержка семьи» и «Многодетная семья» национального проекта «Семья», основная цель которых — создание условий для всестороннего развития семей.
— В рамках регпроекта «Поддержка семьи» единовременную денежную выплату в связи с рождением первого ребенка получили около одной тысячи семей на общую сумму более 40 млн рублей, а ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка — около 60 тысяч на общую сумму более 2 млрд рублей. Еще одной важной мерой поддержки в рамках нацпроекта является региональный материнский капитал в связи с рождением второго ребенка. Его средствами распорядились почти 900 семей на общую сумму более 130 млн рублей, — добавили в профильном министерстве.
Также особое внимание уделяется многодетным семьям. Благодаря регпроекту «Многодетная семья» с начала 2025 года заключено 954 социальных контракта с жителями Хабаровского края, из них 202 — с многодетными семьями.
Как напомнили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, министерство социальной защиты Хабаровского края разработало справочник мер государственной поддержки для семей с детьми. В нем собрана вся важная информация: пособия, выплаты, льготы и программы помощи, которые могут получить семьи. Справочник позволит быстро найти нужную информацию, разобраться в условиях получения выплат и узнать, куда обращаться за помощью. Теперь семьям не нужно тратить время на поиски данных в разных источниках — все необходимое есть в одном месте.