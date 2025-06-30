Многодетные семьи Хабаровского края получат до 50% компенсации за коммуналку

— В рамках регпроекта «Поддержка семьи» единовременную денежную выплату в связи с рождением первого ребенка получили около одной тысячи семей на общую сумму более 40 млн рублей, а ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка — около 60 тысяч на общую сумму более 2 млрд рублей. Еще одной важной мерой поддержки в рамках нацпроекта является региональный материнский капитал в связи с рождением второго ребенка. Его средствами распорядились почти 900 семей на общую сумму более 130 млн рублей, — добавили в профильном министерстве.