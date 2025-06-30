Стали известны соперники «Акрона» по групповому этапу Пути РПЛ Кубка России

Матчи группового этапа пройдут с августа по октябрь 2025 года. По регламенту, команды сыграют друг с другом в формате «дома-в гостях». В плей-офф выйдут по два лучших клуба из каждой группы.
Для «Акрона» этот розыгрыш станет вторым в истории выступлений в групповом этапе Пути РПЛ Кубка России. В прошлом сезоне команда не смогла преодолеть группу, заняв третье место.
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