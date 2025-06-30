Историк из США нашел место, где на самом деле Иисус превращал воду в вино

Историк и археолог из США Том Макколлоу утверждает, что обнаружил место, где Иисус Христос на самом деле сотворил чудо — превратил воду в вино, это — Хирбет Кана, расположенная в 12 км от Назарета, а не Кафр-Канна, как считалось ранее, передает Fox News.