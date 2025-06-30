Историк из США нашел место, где на самом деле Иисус превращал воду в вино

Историк и археолог из США Том Макколлоу утверждает, что обнаружил место, где Иисус Христос на самом деле сотворил чудо — превратил воду в вино, это — Хирбет Кана, расположенная в 12 км от Назарета, а не Кафр-Канна, как считалось ранее, передает Fox News.
По его словам, основное доказательство — серия используемых христианами туннелей возрастом более 1,5 тыс. лет, на стенах которых есть различные отметки в виде крестов, а также упоминания о Христе.
«Мы обнаружили большой христианский пещерный комплекс, который использовался паломниками, пришедшими поклониться чуду превращения воды в вино. Этот комплекс использовался с конца пятого или начала шестого века и продолжал использоваться паломниками в период крестоносцев 12-го века», — заявил Макколлоу.
Он добавил, что во время раскопок были обнаружены алтарь и полка с каменным сосудом, рядом с которым было место для пяти дополнительных кувшинов, что согласуется с библейским рассказом о шести сосудах.
При исследовании Макколлоу использовал работу Иосифа Флавия, еврейского историка первого века, чтобы подкрепить свои аргументы.
«Его упоминания о Кане географически согласуются с местоположением Хирбет-Каны. Упоминание Каны у Иосифа Флавия, в Новом Завете и в раввинистических текстах доказывает, что поселение было еврейской деревней, расположенной недалеко от Галилейского моря и в районе нижней Галилеи», — объяснил ученый.
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