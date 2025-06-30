Звезда НХЛ Малкин получил 140 штрафов на BMW в России

Отмечается, что во время отпуска в Москве спортсмен часто ездит по городу на автомобиле с номерами, соответствующими его инициалам. В июне он нарушал правила 11 раз — чаще всего это были разговоры по телефону за рулем, превышение скорости и неоплаченная парковка.