Звезда НХЛ Малкин получил 140 штрафов на BMW в России

Хоккеист НХЛ Евгений Малкин накопил более 140 штрафов за нарушения ПДД на своем BMW X5 в России. Только за июнь сумма взысканий составила 25 тысяч рублей. Об этом сообщает Shot.
Отмечается, что во время отпуска в Москве спортсмен часто ездит по городу на автомобиле с номерами, соответствующими его инициалам. В июне он нарушал правила 11 раз — чаще всего это были разговоры по телефону за рулем, превышение скорости и неоплаченная парковка.
Всего за шесть лет Малкин получил 143 штрафа на 264,5 тысячи рублей. На данный момент неоплаченными остаются семь постановлений на сумму 16 тысяч рублей, передает Telegram-канал.
Ранее Малкина даже разыскивали российские судебные приставы. Федеральная служба судебных приставов возбудила в отношении спортсмена исполнительное производство. Процедуру инициировали из-за 1000 рублей — в июне прошлого года Малкину прилетел штраф за вождение с непристегнутым ремнем.
В январе дом российского хоккеиста ограбили в США — были украдены чемпионские перстни спортсмена. Воры взломали входную дверь и проникли в дом Малкина, расположенный в элитном пригороде Питтсбурга Сеуикли-Хайтс. В этот момент система сигнализации и видеонаблюдения была отключена, поэтому грабители остались незамеченными.