Кишинев останется без света — опустошаем холодильники, пока не испортилась еда: список улиц, где отключат электричество

Отключения электричества: где не будет света в столице в последний день июня.
Публикуем список адресов.
Центр:
Хынчештское шоссе, 206A, 208, 208A, 210, 214−216, 216/1, 217, 220A, 220D, 222A, 222/1, 224, 228, 229, 230, 233, 236−238, 243, 253−255, В. Ковтун, 2−14, 30, 34−40, 3−9, 23−27, 37, пер. В. Ковтун, 1, 12 — с 10:00 до 18:00.
Г. Асаки, 71, 71/1, 71/2, 71/3, 71/4, 71/5, 77, 77z, 79/1, 79/2 — с 10:00 до 16:00.
М. Витязул, 80/5, 999, Митрополит Дософтей, 103, Шт. чел Маре, 151, 190−192 — с 14:00 до 20:00.
Чеканы:
Кэлэторилор, 10A, 20/1, 22, 26, 30−32, 38−40, 70, 31−37, 43−57, 61−65, 79, 99, пер. Кэлэторилор, 28, 28a, Мовилень, 13, 23A, 26, 33, 43A, 75, Сф. Параскева, 21, 21/1, В. Маяковского, 42−58, 58A, 58/1, Волунтарилор, 9, 14, 15A, 16, 18/1, 18/2, 18/3 — с 08:50 до 16:00.