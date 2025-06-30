Как пикап из тренингов по раскрепощению стал уроками домогательства

Заказали кофе. Фотограф сел напротив. Заговорили. Я прошу его прислать мне ссылку на его фотобанк — дескать, фото мне нравятся, я готова несколько купить. Тут он встает, пересаживается на стул рядом со мной и говорит: «Я вам лучше их сейчас покажу». Тут же гражданин снимает свитер и остается в ресторане поутру в майке. Затем он садится, разворачивается ко мне и… закидывает на меня ногу. Даже не знаю, как описать, чтобы вы поверили. Да, взял и перекинул на меня свою ногу, прижав мои ноги к стулу! Я сижу, меня ребенок ждет этажом выше, Катюша ждет. Официантка округляет глаза, за соседними столиками другие постояльцы доедают завтрак. В это время сижу я, рядом со мной — парень в майке, который закинул на меня ногу, объятиями прижал меня к себе и громко говорит: «Давайте сначала познакомимся поближе».