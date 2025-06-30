В Турции сообщили об ожиданиях по поводу продолжения переговоров России и Украины

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент завершается выполнение договорённостей гуманитарного характера, которые были достигнуты в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле. И после этого уже наступит черёд определиться с датами продолжения.