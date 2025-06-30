В Турции сообщили об ожиданиях по поводу продолжения переговоров России и Украины

Власти Турции рассчитывают, что возможный третий раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле будет конструктивным и сможет продвинуть процесс урегулирования конфликта. Об этом РИА Новости сообщил турецкий дипломатический источник.
«Мы надеемся на конструктивное продолжение процесса, которое позволит продвинуться в урегулировании конфликта…», — отметил собеседник агентства.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент завершается выполнение договорённостей гуманитарного характера, которые были достигнуты в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле. И после этого уже наступит черёд определиться с датами продолжения.
После этого пресс-секретарь президента России отметил, что динамика переговоров по Украине во многом зависит от позиции Киева, посредничества Соединенных Штатов и эффективности усилий Вашингтона в достижении мира.