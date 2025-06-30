С 30 июля выход из метро «Геологическая» в «Гринвич» будет закрыт

С 30 июня перестал работать выход со станции метро «Геологическая», ведущий в торгово-развлекательный центр «Гринвич». Об этом сообщили в пресс-службе екатеринбургского метрополитена.
Решение о закрытии входа связано с временной приостановкой работы самого ТРЦ. Как пояснили в мэрии, это необходимо для проведения комплексной модернизации инженерных и противопожарных систем здания.
— Исторически разные очереди торгового центра вводились в эксплуатацию в разное время. Сейчас требуется объединить их в единую, надежно функционирующую систему, соответствующую современным стандартам безопасности, — пояснили в городской администрации.
Точные сроки завершения работ и возобновления работы выхода не называются. Актуальная информация будет появляться на официальных ресурсах метрополитена и администрации города.
Напомним, «Гринвич» — один из крупнейших торговых центров Екатеринбурга, расположенный на улице 8 Марта. Альтернативные выходы со станции «Геологическая» продолжат работать в обычном режиме.