Ни один из водоемов Среднего Урала не получил разрешения на купание

Согласно исследованиям проб, отбор которых проходил 27 июня, санитарным требованиям не соответствуют 49,3% проб по санитарно-химическим показателям, 18,2% проб по микробиологическим показателям и 6,9% проб по паразитологическим показателям. Кроме того, установленным нормативам не соответствует почва на одном из пляжей.
Напомним, на конец мая, согласно данным департамента информационной политики Свердловской области, только семь пляжей региона были признаны официально пригодными для купания: пляжи Верхне-Сысертского и Леневского водохранилищ, Верх-Нейвинского и Билимбаевского прудов, реки Серги, санатория «Гранатовая бухта» под Сысертью и пляж ООО «Кемпинг».