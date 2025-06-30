Ни один из водоемов Среднего Урала не получил разрешения на купание

Согласно исследованиям проб, отбор которых проходил 27 июня, санитарным требованиям не соответствуют 49,3% проб по санитарно-химическим показателям, 18,2% проб по микробиологическим показателям и 6,9% проб по паразитологическим показателям. Кроме того, установленным нормативам не соответствует почва на одном из пляжей.