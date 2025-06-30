Красноярцы смогут пройти бесплатный тест на ВИЧ

В Красноярске открывается возможность бесплатного и анонимного тестирования на ВИЧ-инфекцию.
В городе функционирует мобильный пункт, который предлагает диагностику и позволяет выявить заболевание на ранней стадии.
Мобильный пункт будет работать во вторник на Театральной площади, а в среду — на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», 27, с 12:00 до 15:00.
Ранняя диагностика ВИЧ-инфекции способствует своевременному началу лечения и помогает сохранить здоровье.
Ранее рассказывали, что в Красноярском крае зафиксирован рост новых случаев ВИЧ.