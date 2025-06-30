Скоростной спецавтобус на «Линию Сталина» будет курсировать 3 июля

МИНСК, 30 июн — Sputnik. Скоростной автобус будет запущен 3 июля в историко-культурный комплекс «Линия Сталина», сообщается на официальном сайте «Минсктранса».
Как отметили в транспортной компании, автобус будет доставлять зрителей к месту проведения праздничных мероприятий.
Скоростной автобус № 948Э будет курсировать по маршруту: остановочный пункт «ДС “Кунцевщина” — “Линия Сталина” в период с 09:00 до 17:50, а в обратном направлении с 09:55 и до 18:45.
В «Минсктрансе» рассказали, что приобрести билеты туда и обратно можно будет в кассе на остановочном пункте «Станция метро Каменная Горка» или через электронную систему продажи билетов.
На сайте историко-культурного комплекса уточняется, что стоимость проезда на этом автобусе будет от 1 до 4,1 рубля в зависимости от остановки посадки и высадки в одну сторону. Для детей до 7 лет проезд будет бесплатным.
Автобусы будут курсировать по маршруту «ДС Кунцевщина» — «Станция метро Каменная Горка» — «Ждановичи» — «Школа № 1» — «Историко-культурный комплекс “Линия Сталина”.
Праздничные мероприятия
3 июля в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет XIX фестиваль «Багратион», посвященный главному празднику Беларуси — Дню Независимости.
Как отмечают организаторы мероприятия, в этот день гостей комплекса ждет насыщенная праздничная программа: экскурсии и интерактивные зоны, выступление кинологов, ансамбля Института пограничной службы, концертной группы ВВС и войск ПВО и оркестра 56-го отдельного Тильзитского ордена Красной Звезды полка связи ВВС и войск ПВО.
Кульминацией праздника станет масштабная военно-историческая реконструкция, которая посвящается пяти артиллеристам, удостоенным Звезд Героя за бой под Узлянами.