В Самаре пройдет бесплатный концерт проекта LOVALOVA в стиле 60-х

6 июля в 19:00 в Сквере Эльдара Рязанова в Самаре состоится бесплатный концерт (0+) поэтико-музыкального проекта LOVALOVA. Программа OTTEPEL" будет посвящена культуре 1960-х годов.
В выступлении примут участие актрисы Ольга Жукова, Анастасия Ермилина, Джамиля Билялова и баянистка Татьяна Лизунова. Прозвучат стихи и песни поэтов эпохи «оттепели»: Рождественского, Ахмадулиной, Бродского, Тарковского, Тушновой и Вознесенского.
Организаторы обещают атмосферу любви, искренности и свободы. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется. Адрес — ул. Фрунзе, 120.
Ранее мы писали, что в Самарской области пройдет фестиваль бардовской песни с 4 по 6 июля на Мастрюковских озерах.
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