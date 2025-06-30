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Форвард НХЛ Малкин пошел на рекорд по штрафам ПДД

Российский форвард НХЛ Евгений Малкин во время пребывания на родине на своем внедорожнике BMW Х5 нарушил правила дорожного движения более 140 раз.

Российский форвард НХЛ Евгений Малкин во время пребывания на родине на своем внедорожнике BMW Х5 нарушил правила дорожного движения более 140 раз. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным источника, только за месяц хоккеист пренебрег ПДД на 25 тысяч рублей. Спортсмен гоняет по московским улицам на «иксе» к красивой серией на госомерах в виде его инициалов — МЕВ — Малкин Евгений Владимирович.

В этом месяце у него уже более десяти нарушений. Камеры видеофиксации ловили его говорящим по телефону за рулем и превышающим скорость. Еще Малкин не платит за парковку.

Согласно опубликованным сведениям, у Малкина за шесть лет собралось 143 штрафа. Общая их сумма составила более 260 тысяч рублей. Оплачивать их звезда НХЛ тоже не спешит. На сегодняшний день, сообщает SHOT, закрыто лишь 7 штрафов на 16 тысяч рублей.

В феврале этого года Малкина начали искать судебные приставы. Тогда причиной инициирования производства стал штраф в 1 тысячу рублей за непристегнутый ремень.