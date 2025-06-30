Форвард НХЛ Малкин пошел на рекорд по штрафам ПДД

Согласно опубликованным сведениям, у Малкина за шесть лет собралось 143 штрафа. Общая их сумма составила более 260 тысяч рублей. Оплачивать их звезда НХЛ тоже не спешит. На сегодняшний день, сообщает SHOT, закрыто лишь 7 штрафов на 16 тысяч рублей.