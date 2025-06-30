Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании и дождях 30 июня

«В заключительный день июня в столице будет так холодно, как было полвека назад. За предстоящую неделю в Москве прольется до 42 мм осадков — это около половины от всего месячного объема небесной влаги. В Подмосковье и вовсе зальет: до 50−60 мм. Причем львиная доля дождей придется как раз на ближайшие двое-трое суток», — отметил ведущий эксперт центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.