Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании и дождях 30 июня

В Москве ожидаются мощные осадки и шквалистый ветер, предупреждают метеорологи. Резкое ухудшение погоды связано с приближением североатлантического циклона «Корнелиус», который 30 июня 2025 года затронет столичный регион, информирует Гидрометцентр России.
Согласно прогнозам, в понедельник в столице пройдут дожди, временами интенсивные, сопровождаемые порывами западного и северо-западного ветра скоростью до 17 метров в секунду. Суммарное количество осадков за сутки может достигнуть 16 миллиметров — это приблизительно треть июньской нормы.
Дневная температура воздуха не превысит +15…+17 °C, а ночью столбики термометров опустятся до +10 °C. В Московской области будет еще прохладнее: днем около +12 °C, ночью до +8 °C. Подобные температурные значения в конце июня являются климатическим отклонением: сопоставимые показатели фиксировались в столице около полувека назад.
«В заключительный день июня в столице будет так холодно, как было полвека назад. За предстоящую неделю в Москве прольется до 42 мм осадков — это около половины от всего месячного объема небесной влаги. В Подмосковье и вовсе зальет: до 50−60 мм. Причем львиная доля дождей придется как раз на ближайшие двое-трое суток», — отметил ведущий эксперт центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По информации сервиса «Погода MSK1», осадки продолжат идти во вторник и среду — 1 и 2 июля. Температурный фон сохранится в пределах +12… +16 °C. Прояснение ожидается лишь к четвергу, когда воздух прогреется до +23 °C. В пятницу, 4 июля, температура достигнет +26 °C.
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