Алаудинов рассказал, кто из иностранцев состоит в спецназе «Ахмат»

— На сегодняшний день у меня в «Ахмате» примерно 50 процентов — это русские, примерно 25 процентов — это чеченцы, 25 процентов оставшиеся — это представители всех других национальностей, и России, и бывшего Советского Союза, и не только. У меня есть и японец, и китайцы, и корейцы, все, кто добровольно пришел для того, чтобы защищать наше Отечество, — заявил Алаудинов.