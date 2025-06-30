На Дону оштрафовали 168 владельцев лодок и катеров

За первые шесть месяцев 2025 года инспекторы ГИМС МЧС России по Ростовской области оштрафовали 168 владельцев маломерных судов.
Как сообщает пресс-служба ведомства, основные нарушения касались управления судами без соответствующих прав и пренебрежения правилами безопасности пассажиров.
Параллельно с контрольной работой инспекторы зафиксировали и положительную динамику: 440 человек успешно прошли аттестацию на право управления маломерными судами. Также зарегистрировано 855 новых плавсредств, а еще 440 судов прошли обязательное освидетельствование.
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