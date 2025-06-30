На Дону оштрафовали 168 владельцев лодок и катеров

Параллельно с контрольной работой инспекторы зафиксировали и положительную динамику: 440 человек успешно прошли аттестацию на право управления маломерными судами. Также зарегистрировано 855 новых плавсредств, а еще 440 судов прошли обязательное освидетельствование.