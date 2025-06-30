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На Дону оштрафовали 168 владельцев лодок и катеров

168 штрафов за полгода: как ростовские судовладельцы нарушают правила на воде.

Источник: Комсомольская правда

За первые шесть месяцев 2025 года инспекторы ГИМС МЧС России по Ростовской области оштрафовали 168 владельцев маломерных судов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, основные нарушения касались управления судами без соответствующих прав и пренебрежения правилами безопасности пассажиров.

Параллельно с контрольной работой инспекторы зафиксировали и положительную динамику: 440 человек успешно прошли аттестацию на право управления маломерными судами. Также зарегистрировано 855 новых плавсредств, а еще 440 судов прошли обязательное освидетельствование.

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