Что изменится в жизни граждан России с 1 июля 2025 года

Второй летний месяц принесёт для жителей Хабаровского края, ровно как и для всех россиян, ряд важных изменений в законодательство. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия», нововведения коснутся получателей государственной социальной помощи, а также участников административных судебных процессов. Кроме того, есть новости и для автомобилистов — со 100 тыс. до 200 тыс. рублей увеличатся выплаты по европротоколу.
Счета и вклады для льготников.
С 1 июля 2025 года в банках будут доступны новые сервисы для определённых групп людей, получающих социальную помощь. Это социальный счет и вклад, условия которых были определены в федеральном законе от 22.07.2024 № 202-ФЗ.
Открытие подобных счетов и вкладов будет осуществляться по инициативе граждан в соответствии с перечнем, который будет утвержден правительством. Информация о назначении льгот будет доступна на цифровой платформе, а оформление договоров будет происходить в электронном виде через портал «Госуслуги».
На депозите можно разместить не более 50 тысяч рублей с ежемесячным начислением процентов по максимальному тарифу на срок в один год — именно такой срок предусмотрен договором. Если на момент окончания срока договора гражданин продолжает получать социальные выплаты, он может продлить депозит еще на год.
На начальном этапе функция открытия новых социальных счетов и вкладов будет доступна только в 13 крупных банках, имеющих системное значение. Остальные кредитные организации смогут воспользоваться этой функцией только с 1 января 2027 года.
Закон защитит цифровой рубль.
Некоторые положения федерального закона от 23.05.2025 № 105-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» начинают действовать с 1 июля 2025 года. В частности, в законе регулируются вопросы, связанные с работой оператора платформы цифрового рубля, а также с противодействием легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремизма и распространению оружия массового уничтожения.
Специалист платформы при приеме и обслуживании клиентов будет анализировать, насколько подозрительными были действия физического лица или организации (за исключением финансовых учреждений), и классифицировать их как действия с низким, средним или высоким уровнем риска. В случае, если общая сумма поступлений и списаний составляет один миллион рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте или более, то она подлежит обязательной проверке.
Инвестиции в порядке.
С 1 июля 2025 года вступают в силу обновленные условия договоров о защите и поощрении инвестиций. В частности, будет запрещен арбитраж для урегулирования разногласий между сторонами договоров о защите и поощрении инвестиций.
Кроме того, изменения затронут субсидии, предусмотренные статьями 78, 78.1, 78.3 и 78.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и бюджетные инвестиции, предусмотренные статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, которые предоставляются российским юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, в общей сумме превышает 25%.
Федеральный закон вводит понятия «основной объект инвестиционного проекта», «меры прямой государственной поддержки» и уточняет критерии для новых инвестиционных проектов. Определяются условия для соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) и основания для отказа, изменений или расторжения этих соглашений.
Борьба с подставными ИП.
С 5 июля вступает в силу закон от 24 июня 2025 года № 172-ФЗ, который вводит уголовную ответственность за незаконную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя. За это правонарушение предусмотрены как административные санкции (штрафы от 100 тысяч до 300 тысяч рублей), так и уголовная ответственность в виде принудительных работ на срок до трех лет или лишения свободы на тот же срок. Если человек совершил правонарушение впервые и оказал содействие в расследовании, то он может избежать наказания.
Судебный документооборот — в «цифру».
С 1 июля в делах об административных правонарушениях вступит в силу электронный документооборот. Президент Владимир Путин подписал соответствующие законы (№ 59-ФЗ и № 60-ФЗ). Теперь участники процесса смогут подавать документы в электронном виде через «Госуслуги» и другие системы, определенные Верховным судом РФ или судебным департаментом. Также будет доступна интеграция с системой межведомственного взаимодействия для отправки бумаг.
Граждане смогут получать документы привычными способами. Для использования портала госуслуг необходимо зарегистрироваться на сайте и дать согласие на получение документов через него. Правительство, региональные органы исполнительной власти, Банк России, Верховный суд Российской Федерации и судебный департамент при Верховном суде Российской Федерации определят порядок получения и направления документов в электронном виде.
Также станет возможным вызывать участников дела на судебные заседания и сообщать им о ходе производства с помощью современных средств связи, таких как СМС и электронная почта. Граждане смогут участвовать в рассмотрении дела дистанционно, подключаясь к веб-конференции.
Ненависть под запретом.
С 5 июля в России ужесточаются меры ответственности за повторное публичное разжигание ненависти или вражды по расовому или национальному признаку. Это предусмотрено законом от 24 июня 2025 года № 173-ФЗ.
В законодательстве также предусмотрены меры ответственности за публичные действия, которые направлены на разжигание ненависти, вражды или унижение достоинства по признакам пола, национальности, расы или религии. Если такие действия сопровождаются оправданием или пропагандой насилия или угрозы его применения, то это влечет за собой наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишения свободы на срок до пяти лет.
Дропперам не уйти от наказания.
С 5 июля в России начнут привлекать к уголовной ответственности лиц, которые помогают мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги. Эти люди называются дропперами. В июне был подписан документ, который вносит изменения в статью 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Если человек продал свою банковскую карту мошенникам, ему грозит штраф в размере от 100 000 до 300 000 рублей. Также возможны обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет или лишение свободы на тот же срок. Кроме того, может быть назначено наказание в виде принудительных работ до трех лет или лишения свободы на тот же срок.
Если человек, не являющийся клиентом банка, оформляет карту с целью ее передачи злоумышленникам, то размер штрафа увеличивается до 1 миллиона рублей. Кроме того, за такое правонарушение может грозить до шести лет лишения свободы с наложением штрафа в размере до 500 тысяч рублей.
Незаконные операции с банковскими картами, совершенные третьими лицами, будут наказываться принудительными работами на срок до пяти лет со штрафом от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или лишением свободы на срок до шести лет с денежным взысканием.