Что изменится в жизни граждан России с 1 июля 2025 года

С 5 июля вступает в силу закон от 24 июня 2025 года № 172-ФЗ, который вводит уголовную ответственность за незаконную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя. За это правонарушение предусмотрены как административные санкции (штрафы от 100 тысяч до 300 тысяч рублей), так и уголовная ответственность в виде принудительных работ на срок до трех лет или лишения свободы на тот же срок. Если человек совершил правонарушение впервые и оказал содействие в расследовании, то он может избежать наказания.