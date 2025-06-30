Беларусь предложила отменить пошлины на какао из-за шоколадных изделий

Сообщается, что Беларусь направила в Евразийскую экономическую комиссию предложение, касающееся отмены ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа ЕАЭС на какао-пасту необезжиренную с 3% до 0%, а также на какао-масло, какао-жир — с 5% до 0% сроком на три года.