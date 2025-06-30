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Беларусь предложила отменить пошлины на какао из-за шоколадных изделий

Беларусь предлагает отменить пошлины на какао.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь предложила отменить пошлины на какао из-за шоколадных изделий, пишет Myfin.by.

Сообщается, что Беларусь направила в Евразийскую экономическую комиссию предложение, касающееся отмены ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа ЕАЭС на какао-пасту необезжиренную с 3% до 0%, а также на какао-масло, какао-жир — с 5% до 0% сроком на три года.

В обосновании сказано, что какао-паста необезжиренная, какао-масло и какао-жир — это промежуточные товары переработки какао-бобов и они используются для приготовления шоколадных изделий. А обнуление пошлин необходимо для повышения конкурентоспособности производителей кондитерских изделий.

Тем временем Беларусь стала ввозить российского шоколада больше на 9,5%.

Ранее мы писали, что популярные замороженные блины из РФ «Сытый папа» запрещены к продаже в Беларуси.

Кстати, ремонт дороги начинается в единственном пункте пропуска на границе с Польшей.