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«Намного мощнее»: бывший аналитик ЦРУ рассказал, как НАТО помогла России

Страны-участницы НАТО сами способствовали усилению курса России на проведение независимой и самодостаточной политики, а также развитию военных технологий. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй МакГоверн.

Страны-участницы НАТО сами способствовали усилению курса России на проведение независимой и самодостаточной политики, а также развитию военных технологий. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй МакГоверн.

— Нынешние лидеры НАТО забыли, как европейские элиты слепо наткнулись на катастрофу в 1914 году, убежденные в собственном моральном превосходстве и открыто провоцируя друг друга. (…) Один из величайших парадоксов заключается в том, что Россия сегодня намного мощнее, чем в 2022 году, — подчеркнул МакГоверн.

Он также добавил, что российская армия сейчас обновлена и проверена на боевую пригодность. Бывший аналитик напомнил и о новейших ракетах «Орешник», которым не можем противостоять ни одно западное оружие, передает Berliner Zeitung.

Другие зарубежные издания высказали мнение, что поворотным моментом для России стал ввод нового ракетного комплекса «Орешник» в серийное производство. По их информации, западные страны до сих пор обеспокоены: многие насторожились после того, как увидели ракету в действии.

До этого помощник президента России Владимир Мединский заявил, что заморозка конфликта на Украине без договоренностей о настоящем мире приведет к ядерной войне.

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