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«Каролина» выбрала под 41-м общим номером на драфте тольяттинца Семена Фролова

Церемония проходила с 27-го по 28 июня в Лос-Анджелесе. Команда получила права на голкипера.

Церемония проходила с 27-го по 28 июня в Лос-Анджелесе.

«Каролина Харрикейнс» выбрала 18-летнего голкипера из Тольятти под 41-м общим номером. Это второй раунд драфта. Команда получила права на голкипера. В минувшем сезоне Семен Фролов выступал за молодежку «Спартака». Также был в столичных «Крыльях».

За тольяттинскую «Ладью» играл в сезонах 2023−2024 и частично в прошедшем розыгрыше МХЛ. Всего в лиге — 50 матчей, 4 «сухаря». Процент отраженных бросков — 91,5%, коэффициент надежности — 2,35.

Ранее в тольяттинский клуб перешли два новых специалиста.

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