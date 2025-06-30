«Каролина» выбрала под 41-м общим номером на драфте тольяттинца Семена Фролова

Церемония проходила с 27-го по 28 июня в Лос-Анджелесе.
«Каролина Харрикейнс» выбрала 18-летнего голкипера из Тольятти под 41-м общим номером. Это второй раунд драфта. Команда получила права на голкипера. В минувшем сезоне Семен Фролов выступал за молодежку «Спартака». Также был в столичных «Крыльях».
За тольяттинскую «Ладью» играл в сезонах 2023−2024 и частично в прошедшем розыгрыше МХЛ. Всего в лиге — 50 матчей, 4 «сухаря». Процент отраженных бросков — 91,5%, коэффициент надежности — 2,35.
Ранее в тольяттинский клуб перешли два новых специалиста.
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