Россиянам рассказали о схемах мошенников на сайтах знакомств

Как правило, всё начинается с приятного общения, а заканчивается потерей приличных сумм. Часто потерпевший получает ссылку на билеты, например, в кино. Мужчина переходит по ссылке и покупает билеты, после чего с его счета списываются все деньги, а девушка пропадает.