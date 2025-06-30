Россиянам рассказали о схемах мошенников на сайтах знакомств

Управление по борьбе с противоправным использованием информационно — коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт — Петербургу и Ленинградской области рассказало о мошеннических схемах, используемых злоумышленниками для кражи денег у пользователей сайтов знакомств.
Как правило, всё начинается с приятного общения, а заканчивается потерей приличных сумм. Часто потерпевший получает ссылку на билеты, например, в кино. Мужчина переходит по ссылке и покупает билеты, после чего с его счета списываются все деньги, а девушка пропадает.
По другой схеме аферисты заявляют, что мужчина общался якобы с несовершеннолетней и нужно заплатить отступные, иначе будут проблемы с полицией.
Ранее в МВД также рассказали о главных способах мошенничества через платежные системы.